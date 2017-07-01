IAAF: нейтральные атлеты имеют право на одного сопровождающего на ЧМ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Легкоатлеты, получившие статус нейтральных спортсменов, на чемпионате мира 2017 года в Лондоне имеют право на одного сопровождающего. Об этом говорится в документе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который оказался в распоряжении ТАСС.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Вера Ребрик и Анжелика Сидорова, а также девять юниоров.

В документе значится, что каждый нейтральный атлет имеет право заявить на турнир одного сопровождающего, при этом необязательно, чтобы этот человек был тренером спортсмена, однако он может подать заявку на получение удостоверение персонального тренера. Сопровождающий должен получить аккредитацию на турнир в соответствии с общими правилами заявки и получить одобрение от IAAF на участие в турнире. В случае отказа в выдаче аккредитации сопровождающему лицу спортсмен имеет право на обжалование данного решения.

Также в правилах IAAF указано, что нейтральные спортсмены имеют право выступать только в однотонной форме, которая будет одобрена организацией. Не допускается нанесение на форму любых элементов рекламы, а также элементов, которые могут напоминать флаг родной страны спортсмена, также запрещен к исполнению гимн страны атлета в ходе соревнований. В случае несоблюдения данных условий к атлетам могут быть применены санкции.

Кроме того, нейтральные спортсмены, которые выступят на турнире, имеют право на полное возмещение расходов на перелет [эконом-классом] и проживание. Всего IAAF имеет право зарегистрировать по три нейтральных спортсмена на каждую дисциплину турнира, четвертым атлетом с нейтральным статусом может быть действующий чемпион мира.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа 2017 года.