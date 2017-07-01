СМИ: россиянин Куликов близок к переходу в клуб НХЛ "Виннипег"

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Дмитрий Куликов может подписать контракт с "Виннипегом". Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал канадский журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.
Срок соглашения между 26-летним Куликовым и "Баффало" истек 1 июля. Сообщается, что о переходе 26-летнего россиянина в "Виннипег" будет объявлено в ближайшее время.
Куликов был обменян в "Баффало" летом 2016 года. До этого он провел пять лет в составе "Флориды". В прошедшем сезоне на счету защитника 5 очков (2 шайбы и 3 передачи) в 47 встречах.