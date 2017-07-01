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Футбольный гала-матч прошел в "Сокольниках" в рамках Всероссийского олимпийского дня

Спорт
1 июля, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Спортивный праздник был приурочен к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены, представляющие летние и зимние виды спорта, приняли участие в футбольном гала-матче, приуроченном к празднованию Всероссийского олимпийского дня, передает корреспондент ТАСС с места событий. Мероприятие состоялось в Москве на территории парка "Сокольники".

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В составе команды летних видов спорта на поле вышли члены сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский, Никита Нагорный и завершивший карьеру Эмин Гарибов, гандболист Павел Сукосян и бывший футболист сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Сенников. Сборную зимних видов спорта представили саночники Роман Репилов и Семен Павличенко, скелетонисты Никита Трегубов и Елена Никитина, а также боблеист Алексей Зайцев. Матч завершился победой команды зимних видов спорта со счетом 2:1.

Спортивный праздник был приурочен к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России и посольством Южной Кореи в целях популяризации Игр-2018. Также на протяжении всего дня на Фонтанной площади парка "Сокольники" работали площадки по олимпийским видам спорта и проводились мастер-классы по дзюдо, гольфу, каратэ, серфингу, гребному спорту, скейтбордингу, баскетболу, спортивной гимнастике, настольному теннису, гандболу, фехтованию, спортивной борьбе, хоккею с шайбой, санному спорту, организованные при поддержке Общероссийских спортивных федераций.

Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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