Борзаковский высоко оценил решение IAAF допустить к ЧМ сопровождающих нейтральных атлетов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить поездку на чемпионат мира в Лондон по одному сопровождающему для каждого нейтрального спортсмена является большим плюсом. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

1 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала условия участия в ЧМ-2017 в Лондоне легкоатлетов, получивших от IAAF нейтральный статус. В частности, IAAF разрешила одному человеку сопровождать спортсмена на чемпионат мира.

"Мы получили документы от IAAF, которые разрешают отправку спортсменов на чемпионат мира с сопровождающим тренером, который будет назначен, согласно выбору самих спортсменов, - заметил Борзаковский. Это большой плюс, что спортсмен может ехать как с личным тренером, так и может выбрать любого другого человека. Спасибо большое IAAF, что они позволили это сделать".

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.