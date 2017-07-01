Борзаковский: пять легкоатлетов РФ планируют поехать на юношеский ЧМ в Найроби

Футболисты "Спартака" обыграли "Вождовац" в товарищеском матчеСпорт 1 июля, 20:37
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в РоссиюОбщество 1 июля, 20:26
"Ростов" объявил о переходе футболиста сборной России Кудряшова в "Рубин"Спорт 1 июля, 20:22
Британский велогонщик Томас одержал победу на первом этапе "Тур де Франс"Спорт 1 июля, 20:15
Футболисты ЦСКА разгромили "Партизан" в товарищеском матчеСпорт 1 июля, 20:14
Седова выполнила норматив для участия в ЧМ на дистанции 10 000 мСпорт 1 июля, 20:12
Делегацию РФ на 72-й сессии Генассамблеи ООН возглавит ЛавровПолитика 1 июля, 20:01
Имена тренеров, сопровождающих атлетов на ЧМ, будут определены 3 июляСпорт 1 июля, 19:57
Вальверде сошел с "Тур де Франс" после падения на первом этапеСпорт 1 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Пять российских спортсменов, получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск к зарубежным стартам в нейтральном статусе, собираются принять участие в юношеском чемпионате мира в Кении. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
"На сегодняшний день у нас изъявили желание ехать четыре ходока с одним тренером и бегунья Полина Миллер с тренером Надеждой Клевцовой, - заметил Борзаковский. - Мы в федерации создали комиссию внутри сборной России, которая будет помогать спортсменам оформлять за счет регионов необходимые документы в том случае, если тренеры этих спортсменов намерены ехать. Работа уже идет".
Ранее тренер ходоков Вера Начаркина сообщила ТАСС, что ехать в Найроби планируют Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников.
Чемпионат мира в Найроби пройдет с 12 по 16 июля.