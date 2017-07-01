Борзаковский: пять легкоатлетов РФ планируют поехать на юношеский ЧМ в Найроби

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Пять российских спортсменов, получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск к зарубежным стартам в нейтральном статусе, собираются принять участие в юношеском чемпионате мира в Кении. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

"На сегодняшний день у нас изъявили желание ехать четыре ходока с одним тренером и бегунья Полина Миллер с тренером Надеждой Клевцовой, - заметил Борзаковский. - Мы в федерации создали комиссию внутри сборной России, которая будет помогать спортсменам оформлять за счет регионов необходимые документы в том случае, если тренеры этих спортсменов намерены ехать. Работа уже идет".

Ранее тренер ходоков Вера Начаркина сообщила ТАСС, что ехать в Найроби планируют Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников.

Чемпионат мира в Найроби пройдет с 12 по 16 июля.