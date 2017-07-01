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Усэйн Болт обратится к врачу ФК "Бавария" из-за проблем со спиной

Спорт
1 июля, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Легкоатлет проводит свой последний сезон в профессиональной карьере, ранее он заявлял, что завершит выступления после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт обратится к немецкому врачу Гансу-Вильгельму Мюллеру-Вольфарту из-за проблем со спиной, которые появились у легкоатлета после победы на этапе "Мирового вызова" в чешской Остраве. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я собираюсь увидеться со своим доктором, я знаю, что он может решить любую проблему. Все, что мне надо, чтобы я мог тренироваться изо всех сил и набрал форму", - заявил Болт.

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Мюллер-Вольфарт - известный немецкий спортивный врач, который с 1977 года работает главным врачом футбольного клуба "Бавария" из Мюнхена, а с 1996 года врачом сборной Германии по футболу. Также Мюллер-Вольфарт за свою карьеру помогал восстанавливаться после травм многим спортсменам, в числе которых российский конькобежец, двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев. Немец в 2010 году уже помогал Болту восстанавливаться после травмы спины, а также он работал с ямайцем перед Олимпиадой 2012 года.

Болт проводит свой последний сезон в профессиональной карьере, ранее он заявлял, что завершит выступления после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.

Ямаец является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016).

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