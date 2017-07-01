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Вальверде сошел с "Тур де Франс" после падения на первом этапе

Спорт
1 июля, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Из-за дождя асфальт стал очень скользким, что и привело к падению испанца

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Алехандро Вальверде

Алехандро Вальверде

© EPA/JULIEN WARNAND

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде сошел с многодневной велогонки "Тур де Франс" в результате падения на первом этапе. Об этом сообщает пресс-служба многодневки.

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Первый этап "Тур де Франс" 2017 года проходит в формате гонки с раздельным стартом в немецком Дюссельдорфе.

Из-за дождя асфальт стал очень скользким, что и привело к падению испанца. Вальверде упал в повороте и ударился о заградительный барьер. Он не смог подняться самостоятельно и был увезен на скорой. Таким образом, испанец закончил свое выступление на "Тур де Франс".

2017 год для Вальверде является одним из самых ярких в карьере. Он стал первым на "Туре Каталонии", одержал победу на "Туре страны басков" и "Вуэльте Андалусии". Также он выиграл престижные однодневные гонки "Льеж-Бастон-Льеж" и "Флеш Валлонь". Букмекеры и эксперты расценивали Вальверде как одного из фаворитов гонки.

"Тур де Франс" завершится 23 июля.

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