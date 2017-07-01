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Футболисты ЦСКА разгромили "Партизан" в товарищеском матче

Спорт
1 июля, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и Федор Чалов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и Федор Чалов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА нанес крупное поражение сербскому "Партизану" со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Австрии.

Голы забили Константин Кучаев (16-я минута), Витиньо (30) и Федор Чалов (85).

Следующий товарищеский матч ЦСКА проведет 5 июля, соперником команды Виктора Гончаренко станет румынский "Вииторул".

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