Футболисты ЦСКА разгромили "Партизан" в товарищеском матче

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА нанес крупное поражение сербскому "Партизану" со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Австрии.
Голы забили Константин Кучаев (16-я минута), Витиньо (30) и Федор Чалов (85).
Следующий товарищеский матч ЦСКА проведет 5 июля, соперником команды Виктора Гончаренко станет румынский "Вииторул".