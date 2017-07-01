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Британский велогонщик Томас одержал победу на первом этапе "Тур де Франс"

Спорт
1 июля, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Вторым к финишу пришел швейцарец Штефан Кюнг из американской команды BMC

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Герайнт Томас

Герайнт Томас

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Герайнт Томас из британской команды "Скай" стал победителем стартового этапа престижной веломногодневки "Тур де Франс", прошедшего в немецком Дюссельдорфе.

Пролог в формате гонки с раздельным стартом протяженностью 14 км британский гонщик проехал за 16 минут и 04 секунды. Вторым к финишу пришел швейцарец Штефан Кюнг из американской команды BMC, отстав от лидера на пять секунд. Третьим стал белорусский гонщик "Скай" Василий Кириенка (+0,07).

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Самая престижная веломногодневка впервые за 30 лет стартовала в Германии. В текущем году на "Тур де Франс" дебютировали 39 гонщиков.

На результатах первого этапа сильно отразился дождь. Мокрый асфальт стал причиной падения нескольких гонщиков, в том числе одного из фаворитов многодневки испанца Алехандро Вальверде из Movistar, который был вынужден сойти с многодневки.

Российские гонщики не принимают участие в "Тур де Франс" 2017 года.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году пройдет через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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