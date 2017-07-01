Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты "Спартака" обыграли "Вождовац" в товарищеском матче

Спорт
1 июля, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Голы в составе победителей забили Зе Луиш, Луис Адриано и Джано Ананидзе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над сербским "Вождовацем" со счетом 3:2 в товарищеском матче, прошедшем в Австрии.

Голы в составе победителей забили Зе Луиш (4-я минута), Луис Адриано (12) и Джано Ананидзе (85). В составе сербов отличились Дарко Зец (17) и Стефан Дражич (42).

На 79-й минуте встречи между игроками команд возник конфликт, который перерос в массовое столкновение. В одном из игровых эпизодов Марко Гаич ударил по ноге Зе Луиша, после чего форвард "Спартака" развязал конфликт с оппонентом и толкнул него. Это привело к тому, что на поле выбежали игроки со скамеек запасных, а также некоторые болельщики, однако массовой драки удалось избежать. В результате оба футболиста получили красные карточки и досрочно покинули поле.

Данная встреча стала заключительной для "Спартака" перед матчем за Суперкубок России с московским "Локомотивом", который пройдет 14 июля в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Европа простилась в Страсбурге с "канцлером единства" Гельмутом Колем
2
"Сапсан" насмерть сбил двух человек на станции Крюково в Москве
3
В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
6
Число пострадавших при стрельбе в штате Арканзас выросло до 28 человек
7
Путин подписал закон о реновации жилья в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама