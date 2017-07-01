Футболисты "Спартака" обыграли "Вождовац" в товарищеском матче

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над сербским "Вождовацем" со счетом 3:2 в товарищеском матче, прошедшем в Австрии.
Голы в составе победителей забили Зе Луиш (4-я минута), Луис Адриано (12) и Джано Ананидзе (85). В составе сербов отличились Дарко Зец (17) и Стефан Дражич (42).
На 79-й минуте встречи между игроками команд возник конфликт, который перерос в массовое столкновение. В одном из игровых эпизодов Марко Гаич ударил по ноге Зе Луиша, после чего форвард "Спартака" развязал конфликт с оппонентом и толкнул него. Это привело к тому, что на поле выбежали игроки со скамеек запасных, а также некоторые болельщики, однако массовой драки удалось избежать. В результате оба футболиста получили красные карточки и досрочно покинули поле.
Данная встреча стала заключительной для "Спартака" перед матчем за Суперкубок России с московским "Локомотивом", который пройдет 14 июля в Москве.