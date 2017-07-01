Евгений Дадонов подписал контракт с клубом НХЛ "Флорида"

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский форвард Евгений Дадонов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года.
"Мы очень рады приветствовать Евгения у нас, - сказал генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Таллон. - Он талантливый нападающий, который хорошо впишется в наш основной состав. Мы рады, что он решил продолжить карьеру здесь".
Дадонов был выбран "Флоридой" на драфте 2007 года в третьем раунде под общим 71-м номером. В 2009-2012 годах хоккеист провел в НХЛ в сумме 55 матчей, в которых набрал 20 очков (10 шайб + 10 передач). С 2012 по 2014 год он выступал за "Донбасс", в 2014 году перешел в петербургский СКА. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дадонов сыграл 53 матча за армейцев, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.
"Флорида" завершила регулярный чемпионат - 2016/17 на 13-м месте в таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.