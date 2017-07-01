Александр Бурмистров подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

Александр Бурмистров во время выступления за "Виннипег" © AP Photo/Karl B DeBlaker

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Бурмистров подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Об этом сообщает пресс- служба канадской команды.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон, по договору он заработает $900 тысяч.

"Александр продемонстрировал неплохие результаты в конце прошлого сезона и показывал хороший уровень в нападении на протяжении карьеры, - сказал генеральный менеджер клуба Джим Беннинг. - Мы рады предоставить ему возможность проявить себя в нашей команде в следующем сезоне".

В предыдущем сезоне Бурмистров выступал в НХЛ за "Аризону" и "Виннипег", за которые суммарно провел 49 матчей и набрал 16 очков (пять шайб + 11 результативных передач).