Ефимова стала первой на 100 м брассом на Открытом чемпионате Франции по плаванию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходит в Шартре.

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту и 5,29 секунды. Второй финишировала австралийка Джессика Хансен (+1,8 секунды), третьей стала испанка Джессика Валл (+2,19).

На дистанции 200 метров комплексным плаванием Ефимова финишировала четвертой, установив личный рекорд. Россиянка показала время 2 минуты и 11,65 секунд. Победу одержала венгерка Катинка Хоссу (2.09,83).

Российский пловец Андрей Николаев занял второе место на дистанции 50 метров брассом, уступив 0,4 секунды бразильцу Джоао Гомесу, показавшему время 27,4 секунды.

Открытый чемпионат Франции по плаванию завершится 2 июля.