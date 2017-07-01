Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ефимова стала первой на 100 м брассом на Открытом чемпионате Франции по плаванию

Спорт
1 июля, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту и 5,29 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходит в Шартре.

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту и 5,29 секунды. Второй финишировала австралийка Джессика Хансен (+1,8 секунды), третьей стала испанка Джессика Валл (+2,19).

На дистанции 200 метров комплексным плаванием Ефимова финишировала четвертой, установив личный рекорд. Россиянка показала время 2 минуты и 11,65 секунд. Победу одержала венгерка Катинка Хоссу (2.09,83).

Российский пловец Андрей Николаев занял второе место на дистанции 50 метров брассом, уступив 0,4 секунды бразильцу Джоао Гомесу, показавшему время 27,4 секунды.

Открытый чемпионат Франции по плаванию завершится 2 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС
2
Путин подписал закон о реновации жилья в Москве
3
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
4
Турист из Тулы сорвался с водопада в горах Карачаево-Черкесии
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Глава СВР заявил об агрессивности НАТО в отношении России
7
Ребенок попал под колеса BMW на юго-западе Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама