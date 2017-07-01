Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: допуск сопровождающих поможет российским легкоатлетам на чемпионате мира

Спорт
1 июля, 21:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В субботу ТАСС стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций дала право нейтральным спортсменам привезти на мировое первенство одного сопровождающего

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский и вице-премьер РФ Виталий Мутко

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский и вице-премьер РФ Виталий Мутко

©  Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) позволить спортсменам в нейтральном статусе приехать на чемпионат мира в Лондоне с сопровождающим поможет россиянам более качественно выступить на турнире. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также
Дмитрий Шляхтин

Имена тренеров, сопровождающих атлетов на ЧМ, будут определены 3 июля

В субботу ТАСС стало известно, что IAAF дала право нейтральным спортсменам привезти на мировое первенство одного сопровождающего. При этом необязательно, чтобы этот человек был тренером спортсмена, однако он может подать заявку на получение удостоверения персонального тренера.

"Это, конечно, облегчит задачу нашим легкоатлетам. Спортсмен не может быть один на соревнованиях, ему нужен тренер. Хоть что-то в перерыве спросить, подойти", - отметил Мутко.

"Хоть какое-то решение. Уже пора [с отстранением] заканчивать, все-таки наши атлеты проверяются, контролируются. Что хотят от ребят? Наказывайте тех, кто виноват в приеме допинга, при чем здесь "чистые" спортсмены?", - добавил он.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 23 отечественных легкоатлета, среди которых лидеры команды Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа 2017 года.

Смотрите также

Борзаковский высоко оценил решение IAAF допустить к ЧМ сопровождающих нейтральных атлетов

Назаров: решение IAAF позволить тренеру сопровождать атлета на ЧМ является положительным

IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС
2
Путин подписал закон о реновации жилья в Москве
3
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
4
Турист из Тулы сорвался с водопада в горах Карачаево-Черкесии
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Глава СВР заявил об агрессивности НАТО в отношении России
7
Ребенок попал под колеса BMW на юго-западе Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама