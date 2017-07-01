Мутко: допуск сопровождающих поможет российским легкоатлетам на чемпионате мира

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) позволить спортсменам в нейтральном статусе приехать на чемпионат мира в Лондоне с сопровождающим поможет россиянам более качественно выступить на турнире. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В субботу ТАСС стало известно, что IAAF дала право нейтральным спортсменам привезти на мировое первенство одного сопровождающего. При этом необязательно, чтобы этот человек был тренером спортсмена, однако он может подать заявку на получение удостоверения персонального тренера.

"Это, конечно, облегчит задачу нашим легкоатлетам. Спортсмен не может быть один на соревнованиях, ему нужен тренер. Хоть что-то в перерыве спросить, подойти", - отметил Мутко.

"Хоть какое-то решение. Уже пора [с отстранением] заканчивать, все-таки наши атлеты проверяются, контролируются. Что хотят от ребят? Наказывайте тех, кто виноват в приеме допинга, при чем здесь "чистые" спортсмены?", - добавил он.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 23 отечественных легкоатлета, среди которых лидеры команды Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа 2017 года.