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Агент: "Флорида" по контракту не сможет обменять хоккеиста Дадонова в первые два года

Спорт
1 июля, 22:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

28-летний российский хоккеист в субботу подписал контракт с "Флоридой" на три года

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Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" не сможет обменять своего новичка Евгения Дадонова в первые два сезона без согласия игрока. Об этом ТАСС сообщил агент российского нападающего Владимир Зоркин.

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Евгений Дадонов

Евгений Дадонов подписал контракт с клубом НХЛ "Флорида"

В субботу стало известно, что Дадонов подписал с "Флоридой" трехлетний контракт.

Россиянин был выбран "Флоридой" на драфте 2007 года в третьем раунде под общим 71-м номером. В 2009-2012 годах нападающий провел в НХЛ в сумме 55 матчей, в которых набрал 20 очков (10 шайб + 10 передач). Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), чемпионом мира (2014) и двукратным бронзовым призером турнира (2016, 2017).

"У него односторонний контракт. "Флорида" не имеет права его обменивать в другой клуб первые два сезона без его согласия", - сказал Зоркин.

По его словам, выбор Дадонова был связан именно с тем, что он ранее выступал за "Флориду". "У него там жилье, каждое лето он там готовится к чемпионату. Поэтому зачем ему переезжать из дома, арендовать квартиру? Для него там все родное и знакомое, тем более что, кроме "Флориды", в НХЛ он больше нигде не играл", - отметил он.

Агент рассказал, что Дадонов вел переговоры с шестью клубами НХЛ. "Среди них были также "Вегас", "Аризона", были разные предложения, контракты, условия. Последние два дня разговаривали с Романом Ротенбергом насчет его продолжения карьеры в СКА. Он думал, выбирал", - подчеркнул Зоркин.

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