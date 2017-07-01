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Россиянин Трояновский выиграл первый бой после потери титула чемпиона мира

Спорт
1 июля, 22:19 дата обновления: 1 июля, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

В 10-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 63,5 кг россиянин выиграл у итальянца Микелле ди Рокки техническим нокаутом в 4-м раунде

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Российский боксер Эдуард Трояновский

Российский боксер Эдуард Трояновский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский боксер Эдуард Трояновский одержал победу в первом бою после потери титула чемпиона мира. В 10-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 63,5 кг, прошедшем в ГЦКЗ "Россия" в Москве, он выиграл у итальянца Микелле ди Рокки техническим нокаутом в 4-м раунде.

Итальянец трижды оказывался в нокдаунах - по разу в первом, третьем и четвертом раундах, после четвертого падения судья принял решение остановить поединок и присудить победу россиянину техническим нокаутом.

Трояновский преимущественно действовал вторым номером, позволяя итальянцу идти вперед и работая на опережение. Но временами захватывал инициативу и прессинговал. Россиянин в целом уверенно контролировал ситуацию, боксируя на дальней дистанции, но итальянец временами представлял опасность и изредка попадал в ближнем бою. Так, в первом раунде ди Рокко удалось зажать противника в углу ринга, но тот вскоре из него выбрался без потерь.

В концовке первого раунда Трояновский отправил ди Рокко в нокдаун и был близок к этому во втором раунде, но итальянец устоял. Затем ди Рокко побывал в нокдауне в третьем раунде, а уже после падения в четвертом раунде рефери мог останавливать поединок. Итальянец тяжело вставал и решил продолжить поединок, но ненадолго - после очередного пропущенного удара он "поплыл", и россиянин атакующими штурмом свалил его с ног. Судья сразу же принял решение об остановке боя, не открывая счет.

Успешное возвращение

37-летний Трояновский впервые вышел на ринг с декабря 2016 года, когда проиграл нокаутом в первом раунде Джулиусу Индонго из Намибии и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (ИБО). Россиянин владел поясом престижной версии IBF с ноября 2015 года и дважды его защитил.

Теперь в активе Трояновского 26 побед (23 - нокаутом), одно поражение. 35-летний ди Рокко потерпел третье поражение при 41 победах (18 нокаутом), 1 ничьей. Итальянец ранее владел титулом чемпиона Европы, а в мае прошлого года проиграл британцу Рикки Бернсу в поединке за пояс чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) техническим нокаутом в 8-м раунде.

Главным событием вечера станет бой за титулы интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и континентального чемпиона WBA в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко.

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