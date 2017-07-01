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Россиянин Куликов подписал контракт с клубом НХЛ "Виннипег" на сумму $13 миллионов

Спорт
1 июля, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Соглашение 26-летнего россиянина с командой рассчитано на три года

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Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Дмитрий Куликов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 26-летнего россиянина с командой рассчитано на три года. Куликов будет зарабатывать в среднем $4,3 миллиона в год.

Последним клубом Куликова был "Баффало", куда он был обменян из "Флориды" летом 2016 года. До этого он провел пять сезонов в составе клуба из Майами. В прошедшем сезоне на счету защитника 5 очков (2 шайбы и 3 передачи) в 47 встречах за "Баффало".

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