Россиянин Куликов подписал контракт с клубом НХЛ "Виннипег" на сумму $13 миллионов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Дмитрий Куликов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 26-летнего россиянина с командой рассчитано на три года. Куликов будет зарабатывать в среднем $4,3 миллиона в год.

Последним клубом Куликова был "Баффало", куда он был обменян из "Флориды" летом 2016 года. До этого он провел пять сезонов в составе клуба из Майами. В прошедшем сезоне на счету защитника 5 очков (2 шайбы и 3 передачи) в 47 встречах за "Баффало".