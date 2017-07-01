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Тренер рассчитывал, что Шубенков в Париже лучше проведет финальный забег

Спорт
1 июля, 23:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На этапе "Бриллиантовой лиги" россиянин стал четвертым, при этом ранее в квалификации показал лучшее время

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МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов огорчен четвертым местом, которое занял его спортсмен на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Клевцов в беседе с ТАСС признался, что рассчитывал на более быстрый бег в финале, так как до этого в квалификации Шубенков показал свой лучший результат сезона.

Шубенков занял четвертое место с результатом 13,18 секунды. Победу одержал ямаец Рональд Леви (13,05), вторым финишировал британец Эндрю Поцци (13,14), третий результат у француза Гарфилда Дарьена (13,15). В квалификации россиянин показал лучшее время (13,09).

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков (справа) после финиша на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Шубенков стал четвертым в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

"Мне сложно сейчас говорить, почему Сергей в финале пробежал хуже, чем в отборочном раунде, - сказал Клевцов. - Нужно дождаться, когда Шубенков сам мне позвонит и все расскажет. Мне показалось, что он задел один из барьеров, что серьезно отразилось на его скорости. Признаюсь, я думал, что в финале у Сергея получится еще "веселей", чем в квалификации".

"Ничего страшного не произошло, теперь Шубенков будет злее на тренировках и еще лучше подготовится к чемпионату мира", - заключил тренер.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.

13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место (13,35). 6 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Шубенков финишировал третьим (13,21), а 18 июня на этапе в Стокгольме стал вторым (13,10). После соревнований в Париже Шубенков планирует выступить на турнире в венгерском Секешфехерваре (4 июля).

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