Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ФК ЦСКА

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев выйдет на поле в следующем контрольном матче команды, который состоится 5 июля. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.
Дзагоев из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил несколько игр ЦСКА в мае. По причине травмы он не был включен в заявку сборной России на Кубок конфедераций. В субботу ЦСКА обыграл сербский "Партизан" со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Австрии. Полузащитник участия в матче не принимал.
"Дзагоев сыграет наверняка в следующей игре", - заявил Гончаренко.
ЦСКА проведет 5 июля товарищеский матч против румынского "Вииторула".