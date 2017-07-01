Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ФК ЦСКА

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев выйдет на поле в следующем контрольном матче команды, который состоится 5 июля. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Дзагоев из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил несколько игр ЦСКА в мае. По причине травмы он не был включен в заявку сборной России на Кубок конфедераций. В субботу ЦСКА обыграл сербский "Партизан" со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Австрии. Полузащитник участия в матче не принимал.

"Дзагоев сыграет наверняка в следующей игре", - заявил Гончаренко.

ЦСКА проведет 5 июля товарищеский матч против румынского "Вииторула".