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Агент: российский хоккеист Якупов определится с новым клубом в течение двух дней

Спорт
1 июля, 23:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В минувшем сезоне за 40 матчей в составе "Сент-Луиса" Якупов набрал девять очков (3 шайбы + 6 передач)

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Наиль Якупов

Наиль Якупов

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский хоккеист Наиль Якупов определится с новым клубом в течение двух дней. Об этом ТАСС сообщил агент игрока, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

1 июля Якупов стал неограниченно свободным агентом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как "Сент- Луис" не сделал ему квалификационного предложения.

"Наилем интересуются три команды НХЛ. Надеемся, что в ближайшие день-два мы определимся. У этих трех команд очень большой интерес, они довольно-таки серьезные. Одна из них будет бороться за попадание в плей-офф и проводит омоложение состава", - сказал Ларионов.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права на Якупова принадлежат действующему обладателю Кубка Гагарина СКА. "Относительно его шансов на возвращение в КХЛ можно сказать, что они есть всегда - мы ничего не отбрасываем в сторону. Здесь только трезвый расчет, и в расчет берется то, что будет правильно для игрока. Вариант со СКА является актуальным, здесь нечего скрывать, но в приоритете на сегодняшний день является НХЛ", - отметил агент.

Якупов стал первым номером драфта НХЛ 2012 года и был выбран "Эдмонтоном", за который он провел четыре сезона. В минувшем регулярном чемпионате за "Сент-Луис" в 40 матчах Якупов набрал девять очков (3 шайбы + 6 передач).

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