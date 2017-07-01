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Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBO

Спорт
1 июля, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Российский боксер победил единогласным решением судей

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бывший "регулярный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA. В 12-раундовом поединке в московском ГЦКЗ "Россия" он победил украинца Андрея Руденко по очкам единогласным решением судей.

Бой продлился все 12 раундов. Все судьи отдали победу россиянину с подавляющим преимуществом - 120:109, 120:108, 120:108. Это означает, что у двух судей он выиграл все раунды, а третий в одном раунде присудил ничью.

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Поединок едва не был остановлен в первом же раунде. После одного из ударов Поветкина украинец пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, восстановившись, Руденко продолжил поединок.

Боксеры действовали в схожей манере - готовили атаки со средней дистанции и врывались на ближнюю, нанося серии или одиночные удары и часто заканчивая клинчами. Поветкин был активнее соперника и чаще пробивал его оборону, боксируя первым номером. Благодаря преимуществу в технике, исполнительском мастерстве и более акцентированным ударам его атаки выглядели эффективнее.

Однако украинец стойко переносил все выпады, продемонстрировал блестящее мужество и выносливость и не был близок к тому, чтобы оказаться в нокдауне. А периодически опасно отвечал одиночными ударами, но даже на победу в раунде этого не хватало. Только в восьмом раунде после серии пропущенных ударов он схватился за поврежденную шею, но продолжил бой.

В заключительном раунде Поветкин попытался активизироваться и завершить бой досрочно, провел несколько удачных атак, но украинец сумел выдержать и продержаться до финального гонга.

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О Поветкине

Российский боксер успешно вернулся на ринг после двух допинг-скандалов. В мае 2016 года не состоялся его поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме Поветкина были найдены следы мельдония, а в декабре 2016-го был отменен бой за звание "временного" чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда россиянин все- таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой был нетитульным.

Следствием допинг-скандалов стало исключение Поветкина из рейтингов WBC и Международной боксерской федерации (IBF). WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в его пробе остарина, реакции WBA по данной теме не было, но Поветкин отсутствовал в рейтингах организации. Постепенно промоутерам россиянина удалось исправить ситуацию, и уже две организации - WBA и WBO - вернули россиянина в рейтинги и санкционировали его поединок с Руденко.

Теперь в послужном списке 37-летнего Поветкина - 32 победы (нокаутом - 23), одно поражение. У 33-летнего Руденко - 31 победа (нокаутом - 19), три поражения.

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