Менеджер: Руденко готов провести с Поветкиным бой-реванш

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Украинский боксер Андрей Руденко, проигравший российскому тяжеловесу Александру Поветкину, готов провести с россиянином бой-реванш. Об этом ТАСС сообщил менеджер украинца Владислав Елисеев.

В субботу Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок состоялся в московском ГЦКЗ "Россия".

"В первом раунде у Руденко был спазм, возможно, это смазало картину, но мы не ищем оправданий. Победил сильнейший, большое уважение Поветкину. Мы готовы провести реванш, решение за командой Поветкина", - заявил Елисеев.

Теперь в послужном списке 37-летнего Поветкина - 32 победы (нокаутом - 23), одно поражение. У 33-летнего Руденко - 31 победа (нокаутом - 19), три поражения.