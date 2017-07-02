Судья: Руденко из-за травмы хотел сняться в первом раунде боя с Поветкиным

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МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Украинский боксер Андрей Руденко хотел отказаться от продолжения борьбы в первом раунде боя с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщил рефери поединка Виктор Панин.
Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве. Первый раунд поединка был прерван на некоторое время из-за того, что Руденко не мог продолжать бой по причине полученного повреждения шеи.
"Руденко хотел сняться в первом раунде, но я уговорил его продолжать бой. Там не было ничего такого, чтобы сниматься, надо было боксировать", - заявил Панин.
В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.