Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судья: Руденко из-за травмы хотел сняться в первом раунде боя с Поветкиным

Спорт
2 июля, 0:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Виктор Панин рассказал, что уговорил украинца продолжать поединок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Украинский боксер Андрей Руденко хотел отказаться от продолжения борьбы в первом раунде боя с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщил рефери поединка Виктор Панин.

Смотрите также
Александр Поветкин

Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBO

Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве. Первый раунд поединка был прерван на некоторое время из-за того, что Руденко не мог продолжать бой по причине полученного повреждения шеи.

"Руденко хотел сняться в первом раунде, но я уговорил его продолжать бой. Там не было ничего такого, чтобы сниматься, надо было боксировать", - заявил Панин.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
2
Путин подписал закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров
6
В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС
7
Сирийская армия назвала беспочвенными обвинения в применении хлора под Дамаском
Темы дня
Загрузка...
Реклама