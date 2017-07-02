Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проводников: Поветкин не успел показать себя в выигранном бою с Руденко

Спорт
2 июля, 0:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Бывший чемпион мира считает, что Поветкин немного нервничал по ходу поединка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руслан Проводников

Руслан Проводников

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин многого не успел показать в выигранном бою против украинца Андрея Руденко. Такое мнение ТАСС высказал российский боксер и бывший чемпион мира Руслан Проводников.

12-раундовый поединок за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA) состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

"Саша еще много не показал в этом бою, хотел ярко вернуться и был заряжен на один удар, - сказал Проводников. - Возможно, нервничал и просто хотел очень красиво закончить. Это не предел для него".

В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.

Смотрите также

Менеджер: боксер Руденко готов провести с Поветкиным бой-реванш

Судья: боксер Руденко из-за травмы хотел сняться в первом раунде боя с Поветкиным

Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
2
Путин подписал закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров
6
В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС
7
Сирийская армия назвала беспочвенными обвинения в применении хлора под Дамаском
Темы дня
Загрузка...
Реклама