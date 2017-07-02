Проводников: Поветкин не успел показать себя в выигранном бою с Руденко

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин многого не успел показать в выигранном бою против украинца Андрея Руденко. Такое мнение ТАСС высказал российский боксер и бывший чемпион мира Руслан Проводников.

12-раундовый поединок за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA) состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

"Саша еще много не показал в этом бою, хотел ярко вернуться и был заряжен на один удар, - сказал Проводников. - Возможно, нервничал и просто хотел очень красиво закончить. Это не предел для него".

В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.