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Рябинский: Александр Поветкин готов к бою с чемпионом WBO Паркером

Спорт
2 июля, 0:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

37-летний Александр Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с украинцем Андреем Руденко завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA

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Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский и российский боксер Александр Поветкин (слева направо)

Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский и российский боксер Александр Поветкин (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Обладатель интернационального титула Всемирной боксерской организации (WBO) и континентального титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Александр Поветкин готов к поединку с чемпионом WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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37-летний Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с украинцем Андреем Руденко завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA.

"Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа (чемпионом WBA в супертяжелом весе) еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьёзная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас", - сказал Рябинский.

В активе россиянина 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. 25-летний Паркер непобедим на профессиональном ринге, имея в активе 23 победы (18 - нокаутом). 27-летний Джошуа является непобежденным боксером, одержав все 19 своих побед нокаутом. Последний на данный момент бой Джошуа провел 29 апреля текущего года против украинца Владимира Кличко и одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

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