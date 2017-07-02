Тренер: Руденко показал себя "скользким" боксером в бою с Поветкиным

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Андрей Руденко показал себя достаточно "скользким" боксером в поединке с россиянином Александром Поветкиным. Такое мнение журналистам после боя высказал тренер Поветкина Иван Кирпа.
Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.
"Руденко показал себя достаточно "скользким" боксером, который не хочет, чтобы его ударили. В этом смысле он достаточно неудобный соперник. Но Поветкин хорошо провел бой", - заявил Кирпа.
В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.