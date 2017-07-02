Тренер: Поветкин хотел сделать бой с украинцем Руденко зрелищным

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин хотел зрелищно провести бой с украинцем Андреем Руденко, но соперник помешал это сделать, так как постоянно шел в клинч. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер россиянина Александр Зимин.

В субботу Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве. После боя глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что Поветкин готов к поединку с чемпионом WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером.

"Я думаю, Поветкину нужно провести еще один бой перед поединком с Паркером. Спешить ему не стоит, нужно более тщательно подготовиться", - отметил Зимин.

"Поветкин часто акцентировал удар, но он был не очень сильным. Думаю, это связано с функциональной готовностью. Руденко все время "вязал" россиянина, хотя тот хотел украсить бой. У украинца было желание отбегать бой и достоять до конца, а Поветкин хотел досрочно завершить поединок, все ждут от него ярких побед", - добавил тренер.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.