Тренер: Поветкин хотел сделать бой с украинцем Руденко зрелищным

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МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин хотел зрелищно провести бой с украинцем Андреем Руденко, но соперник помешал это сделать, так как постоянно шел в клинч. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер россиянина Александр Зимин.
В субботу Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве. После боя глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что Поветкин готов к поединку с чемпионом WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером.
"Я думаю, Поветкину нужно провести еще один бой перед поединком с Паркером. Спешить ему не стоит, нужно более тщательно подготовиться", - отметил Зимин.
"Поветкин часто акцентировал удар, но он был не очень сильным. Думаю, это связано с функциональной готовностью. Руденко все время "вязал" россиянина, хотя тот хотел украсить бой. У украинца было желание отбегать бой и достоять до конца, а Поветкин хотел досрочно завершить поединок, все ждут от него ярких побед", - добавил тренер.
В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.