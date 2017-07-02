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СМИ: клуб НХЛ "Вегас" обменял Емелина в "Нэшвилл"

Спорт
2 июля, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

"Вегас" взамен получил право выбора в третьем раунде драфта новичков 2018 года

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Алексей Емелин

Алексей Емелин

© AP Photo/Chris O'Meara, архив

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" обменял права на российского защитника Алексея Емелина в "Нэшвилл". Об этом сообщает портал Tvasports.

По данным интернет-ресурса, в обмен на 31-летнего игрока "Вегас" получил право выбора в третьем раунде драфта новичков 2018 года.

Емелин перешел в "Вегас" из "Монреаля" в результате драфта расширения, который 22 июня прошел в Лас-Вегасе. Всю заокеанскую карьеру защитник провел за канадский клуб. С сезона-2011/12 он сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка.

"Вегас" в сезоне-2017/18 дебютирует в НХЛ. "Нэшвилл" в прошедшем сезоне дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии "Питтсбургу".

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