ФК "Ахмат" подписал контракт с бразильским защитником Сампайо

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бразильский защитник Филипе Сампайо подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года. Отмечается, что он будет играть под номером 94.

Сампайо является воспитанником бразильского "Сантоса". В 2014 году он перешел в португальскую "Боавишту". В общей сложности защитник провел в чемпионате Португалии 60 матчей и забил два мяча.