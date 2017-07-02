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ФК "Ахмат" подписал контракт с бразильским защитником Сампайо

Спорт
2 июля, 2:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее 22-летний бразилец выступал за португальскую "Боавишту"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бразильский защитник Филипе Сампайо подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года. Отмечается, что он будет играть под номером 94.

Сампайо является воспитанником бразильского "Сантоса". В 2014 году он перешел в португальскую "Боавишту". В общей сложности защитник провел в чемпионате Португалии 60 матчей и забил два мяча.

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