Мэнни Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона мира, проиграв Хорну в Австралии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Филиппинец Мэнни Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене он проиграл хозяину ринга Джеффу Хорну по очкам.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. Филиппинец не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом бою 6 ноября благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам. Пакьяо - бывший чемпион мира в восьми весовых категориях и один из самых популярных боксеров мира.

В послужном списке 38-летнего Пакьяо теперь 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. Он впервые завоевал титул чемпиона мира.

Бой прошел на 55-тысячной арене "Санкорп стэдиум", на которой проводятся матчи по регби и австралийскому футболу.