Мэнни Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона мира, проиграв Хорну в Австралии

Финишная прямая: последние поезда для болельщиков отправились на финал Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 8:35
Поветкин и Руденко сдали допинг-тесты после боя в МосквеСпорт 2 июля, 8:14
Мэнни Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона мира, проиграв Хорну в АвстралииСпорт 2 июля, 8:01
Спецкомитет Сената США в расследовании по РФ сосредоточится на допросахМеждународная панорама 2 июля, 7:36
Guardian: шесть из 10 британцев хотят остаться гражданами ЕС после BrexitМеждународная панорама 2 июля, 7:32
Более 15 коллективов выступили на фестивале славянской культуры "Матушка Русь" в АргентинеКультура 2 июля, 6:39
Times: британский спецназ скрывал свои преступления в АфганистанеМеждународная панорама 2 июля, 5:42
В Амурской области началась всероссийская студенческая стройка космодрома ВосточныйКосмос 2 июля, 5:21
Трамп заявил, что "лживые СМИ" пытались помешать ему выиграть выборыМеждународная панорама 2 июля, 4:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Филиппинец Мэнни Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене он проиграл хозяину ринга Джеффу Хорну по очкам.
В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. Филиппинец не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом бою 6 ноября благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам. Пакьяо - бывший чемпион мира в восьми весовых категориях и один из самых популярных боксеров мира.
В послужном списке 38-летнего Пакьяо теперь 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. Он впервые завоевал титул чемпиона мира.
Бой прошел на 55-тысячной арене "Санкорп стэдиум", на которой проводятся матчи по регби и австралийскому футболу.