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Поветкин и Руденко сдали допинг-тесты после боя в Москве

Спорт
2 июля, 8:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Российский боксер также согласно правилам был проверен на запрещенные препараты и до поединка

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко сдали допинг-тесты после поединка в Москве. Об этом ТАСС сообщили в компании "Мир бокса".

Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с Руденко завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поветкин также согласно правилам был проверен на запрещенные препараты и до поединка. Как ранее сообщал ТАСС, все допинг-пробы россиянина, взятые до боя с Руденко, дали отрицательный результат.

Поветкин благодаря победе над Руденко успешно вернулся на ринг после двух допинг-скандалов. В мае 2016 года был отменен поединок россиянина против чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в пробе Поветкина был обнаружен мельдоний.

А в декабре 2016 года был отменен претендентский поединок Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе российского боксера остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и Международной боксерской Федерации (IBF), а WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет. В настоящий момент WBA и WBO позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.

В активе Поветкина 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение.

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