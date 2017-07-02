Поветкин заявил о готовности провести бои с чемпионами мира Паркером и Джошуа

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МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин готов провести поединки против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландца Джозефа Паркера и обладателя титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) англичанина Энтони Джошуа. Об этом Поветкин сообщил ТАСС.
Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с украинцем Андреем Руденко завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA. Победа позволит россиянину войти в рейтинги данных организаций.
"Конечно, я готов", - сказал Поветкин, добавив, что в бою с Руденко он "получил положительный опыт".
Говоря о самом бое с Руденко, российский боксер отметил, что получил определенные повреждения. "Мы где-то и головами столкнулись. Где-то и он попадал, такое было", - сказал собеседник агентства.
Паркер ближайший поединок проведет 23 сентября в Манчестере против британца Хьюи Фьюри. Следующий соперник и дата боя Джошуа пока не определены.
В активе россиянина 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. Паркер непобедим на профессиональном ринге, имея в активе 23 победы (18 - нокаутом). Джошуа также является непобежденным боксером, одержав все 19 своих побед нокаутом.