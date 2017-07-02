Боксер Руденко получил травму шеи в бою с Поветкиным и пройдет обследование

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Украинский боксер Андрей Руденко получил травму шеи в поединке с россиянином Александром Поветкиным и пройдет дополнительное медобследование. Об этом Руденко сообщил ТАСС.

Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с Руденко завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок едва не был остановлен в первом же раунде. После одного из ударов Поветкина украинец пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, восстановившись, Руденко продолжил поединок.

"Это [травма] помешало мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость, - сказал Руденко. - Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдем обследование и сделаем МРТ. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня".

"Но ничего такого не произошло, мог и я ему [Поветкину] тоже где-то в нижнем бою попасть", - добавил Руденко, отметив, что Поветкина ему не в чем винить, а сама атмосфера боя была бесконфликтной.

Украинский боксер также подтвердил информацию о том, что он рассматривал вариант досрочного завершения боя из-за повреждения. "Я вообще не мог двигать шеей и думал об этом [возможности сняться с поединка]", - отметил спортсмен.