Пакьяо заявил, что будет добиваться реванша с Хорном

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Филиппинец Мэнни Пакьяо, проигравший австралийцу Джеффу Хорну в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг, заявил, что будет добиваться реванша. Слова филиппинца приводит ESPN.

В воскресенье Пакьяо проиграл в 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене Хорну по очкам единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу хозяину ринга - 115:113, 115:113, 117:111.

"Хорн оказался тяжелым противником, - сказал Пакьяо. - Я попытался добить его в девятом раунде, но он "выжил". Уважаю решение судей. Я хочу реванша, у нас в договоре есть такой пункт, поэтому проблем быть не должно".

Хорн считает, что он выиграл заслуженно. "Думаю, я больше шел вперед и наносил более чистые удары, - сказал австралиец. - В девятом раунде чувствовал себя нормально и хотел продолжить бой. После этих ударов я восстановился достаточно быстро".

Австралиец сначала не смог найти слов, чтобы объяснить, как ему удалось добиться победы: "Не знаю, возможно, мне помогла поддержка болельщиков. Я просто верил с юных лет, что могу это сделать, вообще, сейчас у меня много мыслей. Мне удалось добыть победу решением судей, разрыв в очках был небольшим".

В послужном списке 38-летнего Пакьяо теперь 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. Он впервые завоевал титул чемпиона мира. Бой прошел на 55-тысячной арене "Санкорп стэдиум", на которой проводятся матчи по регби и австралийскому футболу.