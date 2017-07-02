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"Барыс" подписал контракт с бывшим игроком НХЛ Веем

Спорт
2 июля, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

25-летний канадский нападающий выступал за "Калгари"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги "Барыс" подписал контракт с канадским нападающим Линденом Веем. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Срок контракта с 25-летним канадцем не уточняется.

В прошедшем сезоне Вей выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" и команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Стокстон Хит". В НХЛ он также играл за "Лос-Анджелес" и "Ванкувер".  Всего на счету канадца 14 шайб и 30 результативных передач в 139 матчах в НХЛ.

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