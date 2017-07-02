Агент: Радулов не имеет предложений из КХЛ

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МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Александр Радулов пока не имеет предложений из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.
1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". На данный момент 30-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.
"Пока предметных разговоров с клубами КХЛ не было, тут нужна конкретика. Да и таких команд не так много, которые могут дать Радулову деньги. Их максимум четыре - СКА, ЦСКА, "Ак Барс" и "Салават Юлаев". Не вижу в КХЛ других клубов, которые могли бы сформировать достойное предложение", - сказал агент.
В текущем сезоне Радулов провел за "Монреаль", который выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету россиянина шесть игр, две шайбы и пять передач.