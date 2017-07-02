База в Сочи является приоритетным вариантом для сборной Бразилии на ЧМ-2018

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Олег Кошелев/. Приоритетным вариантом базирования для сборной Бразилии на чемпионате мира 2018 года является Сочи. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.
Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата мира. В апреле представители команды отправились в Россию для ознакомления с условиями подготовки к турниру, в том числе для выбора тренировочной базы.
"У нас есть варианты, но пока мы не можем сделать окончательный выбор. Для нас приоритетом является база в Сочи, но нам нужно подождать, пока закончится квалификация в Европе. Дело в том, что право первого выбора принадлежит Австрии, которая не потеряла шансов пробиться на чемпионат мира", - сказал Сарни.
"Если австрийцы пройдут на чемпионат мира, то наш второй вариант - Калининград. Всего у нас есть три-четыре варианта, которые будут зависеть от хода отборочного турнира", - добавил он.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.