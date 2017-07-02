Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шубенков доволен своим выступлением на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Спорт
2 июля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Россиянин показал результат 13,18 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, архив

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что доволен своим выступлением на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже в субботу, где он занял четвертое место. Об этом спортсмен написал в Instagram.

"Почему в финале не добавил? - написал Шубенков. - Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек. Но я все равно довольный".

13.18, 4е место. Почему в финале не добавил? Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек но я все равно довольный, в забеге 13.09 было . 4th, 13.18. Why haven't I improved in the final? Well, hurdling this is and everything could happen here including hits from next lanes that will break your rhythm But I'm still happy with 13.09 at semifinal

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

Шубенков показал результат 13,18 секунды. Победу одержал ямаец Рональд Леви (13,05), вторым финишировал британец Эндрю Поцци (13,14), третий результат у француза Гарфилда Дарьена (13,15).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на турнир в американском Юджине (27 мая). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место (13,35). 6 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Шубенков финишировал третьим (13,21), а 18 июня на этапе в Стокгольме стал вторым (13,10).

Шубенков планирует выступить на турнире в венгерском Секешфехерваре 4 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в ДТП в Татарстане увеличилось до 14 человек
2
На Аляске 11-летний мальчик спас взрослых от напавшего медведя
3
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
4
Столичное МЧС распространило экстренное сообщение о дожде и грозе в Москве
5
В Узбекистане создадут свою Силиконовую долину
6
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
7
Тринадцать человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане
Темы дня
Загрузка...
Реклама