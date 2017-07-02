Шубенков доволен своим выступлением на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что доволен своим выступлением на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже в субботу, где он занял четвертое место. Об этом спортсмен написал в Instagram.

"Почему в финале не добавил? - написал Шубенков. - Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек. Но я все равно довольный".

13.18, 4е место. Почему в финале не добавил? Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек но я все равно довольный, в забеге 13.09 было . 4th, 13.18. Why haven't I improved in the final? Well, hurdling this is and everything could happen here including hits from next lanes that will break your rhythm But I'm still happy with 13.09 at semifinal Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) Июл 2 2017 в 2:03 PDT

Шубенков показал результат 13,18 секунды. Победу одержал ямаец Рональд Леви (13,05), вторым финишировал британец Эндрю Поцци (13,14), третий результат у француза Гарфилда Дарьена (13,15).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, до международных соревнований под нейтральным флагом.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на турнир в американском Юджине (27 мая). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место (13,35). 6 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Шубенков финишировал третьим (13,21), а 18 июня на этапе в Стокгольме стал вторым (13,10).

Шубенков планирует выступить на турнире в венгерском Секешфехерваре 4 июля.