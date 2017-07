Шубенков доволен своим выступлением на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

13.18, 4е место. Почему в финале не добавил? Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек но я все равно довольный, в забеге 13.09 было . 4th, 13.18. Why haven't I improved in the final? Well, hurdling this is and everything could happen here including hits from next lanes that will break your rhythm But I'm still happy with 13.09 at semifinal

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) Июл 2 2017 в 2:03 PDT