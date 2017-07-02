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Укладку нового искусственного поля на стадионе в Хабаровске планируется завершить к 7 июля

Спорт
2 июля, 12:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Стадион имени В. И. Ленина является домашней ареной для новичка премьер-лиги "СКА-Хабаровска"

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Работы по замене искусственного газона на более современное покрытие на стадионе имени В. И. Ленина в Хабаровске планируется завершить к 7 июля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов.

Стадион имени В. И. Ленина является домашней ареной для клуба.

"Работы еще не завершены, нам осталось доложить седьмую часть поля. Сейчас идет прокаливание газона. Надеемся, что закончим этот процесс в ближайшие три дня, если позволит погода. Нам еще останется укладка песка и крошки - в целом идем по графику", - сказал Флегонтов.

"Ориентировочно планируем завершить все работы к 7 июля", - добавил собеседник ТАСС.

В минувшем сезоне "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб в стыковых матчах за право участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 одержал победу над "Оренбургом". Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.

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