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Товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу состоится в марте 2018 года

Спорт
2 июля, 12:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Андрей Карташов, Олег Кошелев

По словам вице-президента Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни, игра пройдет в России

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Олег Кошелев/. Сборные Бразилии и России по футболу проведут товарищеский матч в марте 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что организация ведет переговоры с Бразильской конфедерацией о проведении товарищеского матча национальных команд. Незадолго до этого бразильский телеканал O Globo сообщил, что матч Бразилия - Россия может состояться в ноябре 2017 года или в марте 2018-го.

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"Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА [Международной федерации футбола]. Игра пройдет в России. У нас есть специальная компания, которая организует товарищеские матчи национальной сборной. Точный ответ дадут они, но я думаю, что все детали уже улажены", - сказал Сарни.

"У нас есть приглашение [от РФС]. Мы должны были сыграть в июне, но у нас уже были запланированы матчи в Австралии", - добавил Сарни.

Товарищеский матч Бразилия - Аргентина состоялся 9 июня в австралийском Мельбурне и завершился поражением пятикратных чемпионов мира со счетом 0:1.

Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет в России.

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