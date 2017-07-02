"СКА-Хабаровск" выбрал "Анжи-Арену" в качестве резервного стадиона в РФПЛ

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. "Анжи- Арена" станет резервным стадионом для клуба "СКА-Хабаровск" в будущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Ранее сообщалось, что из-за несоответствия стадиона им. Ленина требованиям РФПЛ "СКА-Хабаровску", вероятно, придется начать сезон в другом регионе. При этом недавно клубу было выделено новое поле, которое будет уложено на хабаровском стадионе. Решение по поводу того, можно ли будет "СКА-Хабаровску" начать сезон на стадионе им. Ленина, будет принято бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 9 июля.

"Нашим резервным стадионом станет "Анжи-Арена", - сказал Флегонтов.

В минувшем сезоне "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб в стыковых матчах за право участия в чемпионате РФПЛ сезона-2017/18 одержал победу над "Оренбургом". Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.

"Анжи-Арена", которая находится в Каспийске, с 2013 года является домашним стадионом для махачкалинского клуба РФПЛ "Анжи".