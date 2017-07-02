Российский дзюдоист Халмурзаев стал победителем этапа Гран-при в Китае

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Хусен Халмурзаев занял первое место в весовой категории до 90 кг на этапе Гран-при, который проходит в китайском Хух-Хото.
В финале россиянин победил серба Александра Куколя. Третье место заняли россиянин Магомед Магомедов и Алтанбагана Гантулга из Монголии.
В весовой категории свыше 100 кг победителем стал чех Лукаш Крпалек, серебро у Дууренбаяра Улзиибаяра из Монголии. Третье место заняли россиянин Андрей Волков и южнокореец Сун Мин Ким.
Этап Гран-при в Хух-Хото завершится 2 июля. Следующий этап пройдет в Загребе с 28 сентября по 1 октября.