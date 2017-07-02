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ВФЛА отправит первые заявки атлетов и тренеров в оргкомитет ЧМ в начале следующей недели

Спорт
2 июля, 15:55 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам Юрия Борзаковского, ВФЛА не будет ждать, когда IAAF допустит других российских спортсменов, которые уже выполнили норматив

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Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в начале следующей недели намерена отправить в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) и оргкомитет чемпионата мира первые заявки российских спортсменов, желающих выступить на этом турнире, а также личных тренеров. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ВФЛА и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

"Мы в начале следующей недели намерены отправить первые заявки тренеров и спортсменов, которые уже имеют индивидуальные разрешения от IAAF и выполнили квалификационный норматив на чемпионат мира, - сказал Борзаковский. - Мы не будем ждать, когда IAAF допустит других наших ребят, которые уже выполнили норматив. Иначе можно не успеть получить визы и аккредитации".

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выработала регламент участия нейтральных спортсменов в августовском ЧМ. Согласно документу, вместе с атлетом на ЧМ может ехать личный тренер (или лицо, заменяющее его). IAAF также постановила, что будет принимать решение об участии в ЧМ персонально по каждому российскому легкоатлету, имеющему нейтральный статус. Заявки в IAAF будут отправляться централизованно, крайний срок подачи - 24 июля.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил журналистам, что ВФЛА намерена определиться в вопросе, кто из тренеров будет сопровождать спортсменов на ЧМ, в понедельник, 3 июля. Право выступить на чемпионате мира пока имеют девять российских легкоатлетов: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, а также девять юниоров.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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