Ухов стал вторым на Мемориале Знаменских в прыжках в высоту

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов занял второе место на Мемориале Знаменских в прыжках в высоту. Спортсмен показал результат 2 метра 26 см.
Победителем стал Даниил Лысенко (2,30), третье место у Ильи Иванюка (2,19).
Ухов и Лысенко ранее уже выполнили нормативы для участия в ЧМ в Лондоне, но не имеют пока индивидуальных разрешений на участие в международных соревнованиях.
"Сегодня Даниил был готов прыгать высоко, но, к сожалению, помешал дождь. Он решил не рисковать, что не получить травму на мокром покрытии", - сказал ТАСС личный тренер Лысенко Евгений Загорулько.