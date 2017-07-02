Прыгун в высоту Лысенко сожалеет, что не может выступать на международных стартах

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Победитель Мемориала Знаменских в прыжках в высоту Даниил Лысенко, являющийся обладателем лучшего результата сезона в России, испытывает большое чувство обиды и сожалеет, что лишен в настоящее время возможности выступать на международных стартах. Об этом Лысенко заявил журналистам.

Лысенко победил на турнире в Жуковском с результатом 2 метра 30 см. Неделю назад на молодежном чемпионате России в Саранске он прыгнул на 2,34 м, установив рекорд сезона в России.

"Сегодня мне помешал дождь, я был настроен показать более высокий результат, - заметил Лысенко. - Со следующим стартом пока не определился, но хотелось бы, конечно, выступать на международных соревнованиях. IAAF [Международная федерация легкоатлетических федераций] пока ни говорит ни да, ни нет на мою заявку. Очень обидно смотреть этапы "Бриллиантовой лиги" через Интернет, а не самому участвовать в этих стартах, тем более, когда сам прыгаешь неплохо".

"Что касается допинг-контроля, то с начала года мне трижды пришлось сдавать допинг-пробы. Много это или мало, я не знаю", - признался спортсмен.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Вера Ребрик и Анжелика Сидорова, а также девять юниоров. Лысенко пока нет в числе этих спортсменов.