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Легкоатлеты Коробкина, Калина и Бахарев выполнили отборочные нормативы на ЧМ

Спорт
2 июля, 17:35 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Бахарев и Калина в настоящее время лишены возможности выступить на ЧМ, так как ранее получили отказ от IAAF на просьбу разрешить участвовать в международных стартах на правах нейтральных спортсменов

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские бегуны Виктор Бахарев, Анастасия Калина и Елена Коробкина на Мемориале Знаменских сумели выполнить квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бахарев стал первым на дистанции 3000 метров с препятствиями с результатом 8 минут 20,61 секунды (квалификационный норматив - 8.32,00). Коробкина финишировала второй на дистанции 1500 метров с результатом 4.06,91, Калина - третьей (4.07.00). Отборочный норматив на этой дистанции равен 4.07.50.

Бахарев и Калина в настоящее время лишены возможности выступить на чемпионате мира, так как ранее получили отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на просьбу разрешить участвовать в международных стартах на правах нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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