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Прыгуньи с шестом Сидорова и Муллина не выступили на Мемориале Знаменских из-за дождя

Спорт
2 июля, 18:08 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В соревнованиях приняла участие только Татьяна Стецюк, которая не сумела взять начальную высоту - 4 метра

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Ольга Муллина, имеющие разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях, отказались от выступления в Мемориале Знаменских из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В соревнованиях приняла участие только Татьяна Стецюк, которая не сумела взять начальную высоту - 4 метра.

"Спортсменки приняли правильное решение, в дождь велика вероятность травмироваться", - заметил в беседе с ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

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