Прыгуньи с шестом Сидорова и Муллина не выступили на Мемориале Знаменских из-за дождя

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Ольга Муллина, имеющие разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях, отказались от выступления в Мемориале Знаменских из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В соревнованиях приняла участие только Татьяна Стецюк, которая не сумела взять начальную высоту - 4 метра.
"Спортсменки приняли правильное решение, в дождь велика вероятность травмироваться", - заметил в беседе с ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.