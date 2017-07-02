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Исинбаева: выход из группы будет задачей-минимум для сборной России на ЧМ-2018

Спорт
2 июля, 18:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 пожелала российским футболистам с большой ответственностью и серьезностью отнестись к подготовке к чемпионату мира

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Стоян Васев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Задачей-минимум для сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года будет выход из группы. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 от Волгограда Елена Исинбаева.

Сборная России на Кубке конфедераций не вышла из группы.

"Думаю, что задачей-минимум для нашей команды будет выход из группы. Задача-максимум понятна - пойти по турниру как можно дальше", - сказала Исинбаева.

"Я бы пожелала нашим футболистам с большой ответственностью и серьезностью отнестись к подготовке к чемпионату мира, поскольку они будут представлять нашу страну и наш народ. Я понимаю, что для них это большая ответственность и большое напряжение, с которым порой справиться очень сложно. Надеюсь, что в оставшееся время сборная проделает работу над ошибками и предстанет во всей красе в следующем году", - добавила Исинбаева.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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