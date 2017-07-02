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Немец Киттель выиграл второй этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
2 июля, 18:32 дата обновления: 2 июля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Киттель одержал десятую победу в карьере на "Тур де Франс" и вошел в число 32-х велосипедистов, которые выигрывали на этапах веломногодневки не менее десяти раз

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Марсель Киттель

Марсель Киттель

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 2 июля. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Этап стартовал в немецком Дюссельдорфе, а финишировал в бельгийском городе Льеж.

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Дистанцию в 203,5 километра Киттель преодолел за 4 часа 37 минут и 6 секунд. Вторым стал француз Арно Демар из команды FDJ, третьим финишировал немец Андре Грайпель из команды Lotto Soudal.

Киттель одержал десятую победу в карьере на "Тур де Франс" и вошел в число 32-х велосипедистов, которые выигрывали на этапах веломногодневки не менее десяти раз. По количеству побед на этапах "Тура" среди действующих велогонщиков 29-летний немец уступает только Грайпелю, в активе которого

13 побед, а также британцу Марку Кавендишу, который побеждал на этапах 30 раз. Стоит отметить, что Грайпель и Кавендиш также принимают участие в "Туре" 2017 года.

В генеральной классификации лидирует британский гонщик Герайнт Томас (4 часа 53 минуты и 10 секунд) из команды Sky. Вторым в общем зачете идет швейцарец Штефан Кюнг из американской команды BMC, который проигрывает лидеру 5 секунд, третье место занимает Киттель, уступающий 6 секунд.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, пройдет через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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