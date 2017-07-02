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Легкоатлетка Ласицкене выиграла девятый турнир подряд, победив на Мемориале Знаменских

Спорт
2 июля, 18:33 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Второе место заняла Светлана Школина, третьей стала Ирина Гордеева

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Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© EPA/JESSICA GOW, архив

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на Мемориале Знаменских, который проходит в подмосковном Жуковском. Спортсменка показала результат 1 метр 95 см. 

После досрочной победы на турнире Ласицкене не сумела взять высоту 2 метра.

Второе место заняла Светлана Школина (1,88), третьей стала Ирина Гордеева (1,85). Ласицкене сумела одержать победу на девятом турнире подряд.

11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Стокгольме, на Мемориале Евстратова и четвертом этапе летнего Гран-при в Жуковском.

Ласицкене также выступит на этапах "Бриллиантовой лиги" в Лозанне и Лондоне, Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).

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Ласицкене одержала победу в восьмом турнире подряд, выиграв соревнования в Жуковском

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